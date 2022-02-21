Про це розповіли у штабі ООС під час брифінгу. Там проінформували про актуальну поточну ситуацію у зоні проведення Операції об'єднаних сил.
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Яка ситуація на Донбасі 21 лютого
Станом на 12:00 21 лютого ворог вже 21 раз порушив режим припинення вогню, 20 з яких – з порушенням мінських домовленостей. Проросійські бойовики гатили з:
- гранатометів;
- великокаліберних кулеметів;
- стрілецької зброї;
- заборонених "Мінськом" гармат та мінометів.
Ворог приблизно годину обстрілював Станицю Луганську, випустивши 140 артилерійських снарядів.
Є поранений військовий
Внаслідок обстрілу український захисник отримав бойове травмування. На щастя, стан його здоров'я задовільний.
Яка ситуація на Донбасі 21 лютого / Фото штабу ООС
Окупанти розміщують техніку у населених пунктах
Ворог навмисно розміщує артилерійські системи у населених пунктах, створюючи загрозу життю мирних мешканців.
Українські військовослужбовці не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Крім цього, агресор продовжує поширювати дезінформацію,
– наголосили у штабі ООС.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що військо окупантів складається, зокрема, й з мавп з гранатами. Адже вони, пошкоджуючи наші об'єкти інфраструктури, до прикладу, трансформатор, який забезпечував підкачку тиску води, позбавляють забезпечення водою і тимчасово окуповані території.
Додамо, що ситуація на Донбасі значно загострилася з 17 лютого. Тоді зафіксували одразу 60 обстрілів з боку російських бойовиків за добу. Вже 18 лютого обстрілів було 66, в 19 – 134. Минула доба теж не була спокійною. Ворог гатив по наших позиціях 80 разів.
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