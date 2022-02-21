Імена офіцерів Головного розвідувального управління Росії, які готують спецоперацію, оприлюднив український журналіст Андрій Цаплієнко.

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За словами Цаплієнка, уже найближчим часом країна-агресор нібито запустить масштабну політичну фальсифікацію із метою створення військового інциденту для нового вторгнення в Україну. Надалі українським військовим припишуть "геноцид".

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Цаплієнко, який посилається на власні джерела, наголошує, що задля виконання поставленого Кремлем завдання, військова розвідка Росії уже фальсифікує "докази геноциду російськомовних" на сході України. Для реалізації такої "спецоперації" у липні – жовтні 2021 року на окупованих територіях перебували офіцери збройних сил Росії Дмитро Перковський і Сергій Рожков.



Дмитро Перковський, якого називають причетним до спецоперації проти України / Фото Андрія Цаплієнка

Вони заручилися підтримкою:

так званої заступниці "міністра МЗС "ЛНР" Ганни Сороки,

а також бюрократів окупаційної "влади" і членів незаконних збройних формувань.

Усі разом буквально ексгумували тіла бойовиків, які загинули під час бойових дій ще 2014 року, оголосивши їх "мирними мешканцями".

Вказані дії широко висвітлювалися в інформаційних ресурсах "ЛНР" та Росії, як ініціатива "місцевої влади", але без розшифровки причетності військової розвідки Росії,

– наголосив Цаплієнко.

Він додав, що згадані поховання дійсно датовані тим часом, проте в більшості випадків є могилами бойовиків "ЛНР", які загинули в період 2014 – 2015 років. У могилах були й тіла місцевих жителів, які померли природною смертю чи були вбиті самими ж бойовиками. Водночас причетність бойовиків "ЛНР" до загибелі цих людей взагалі не документувалися.

Журналіст зазначає, що роль російських розвідників Перковського і Рожкова в "спецоперації" полягала у координації так званих представників "ЛНР", надання "правильної" інформації щодо нібито "геноциду з боку України". А також в ефективному контролі за діяльністю згаданого слідчого Артьомова в потрібному їм руслі.

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Що відомо про загострення на Донбасі

Ситуація на Донбасі значно загострилася з 17 лютого. Тоді зафіксували одразу 60 обстрілів з боку російських бойовиків за добу. Вже 18 лютого обстрілів було 66, в 19 – 134. Минула доба теж не була спокійною – ворог гатив по наших позиціях 80 разів.

Паралельно з цим окупанти на повну розгорнули пропагандистську машину. 18 лютого російські найманці оголосили евакуацію населення Донбасу у Росію. Мовляв, людям загрожують Збройні сили України, хоча насправді саме бойовики обстрілюють житлові райони.

Спершу людей кинули напризволяще. Вони усю ніч просиділи у холодних автобусах у селищі Червоний Десант. Люди перебували без їжі, води та нормального туалету. Згодом частину людей помістили у спортзалі, а інших – у тісних наметах російського МНС. Хоча обіцяли – курорти й санаторії.

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Уривок тексту з публікації Андрія Цаплієнка:

Найближчим часом, можливо, навіть завтра, Росія запустить масштабну політичну фальсифікацію з метою створення casus belli та звинувачення українських військових в геноциді.

Російська військова розвідка фальсифікує "докази геноциду російськомовних" на Донбасі.

За даними контррозвідки СБУ, спеціальною інформаційною операцією з фальсифікації керує Андрій Ільченко, помічник очільника Головного (розвідувального) управління ГШ ЗС РФ І.Костюкова. Операція задумана у вигляді висунення Росією звинувачень в адресу ЗС України у вчиненні військових злочинів у 2014 році на території Луганської області.