Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время брифинга, передает 24 канал. Министр назвал пророссийских боевиков обезьянами с гранатами.
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Как отчитался Резников, с начала обострения на Донбассе 17 февраля оккупанты повредили 4 учебных заведения и 5 объектов гражданской инфраструктуры.
И обратите внимание, что у них на вооружении стоят, в частности, обезьяны с гранатами. Ибо, повреждая наши объекты инфраструктуры, к примеру, трансформатор, обеспечивавший подкачку давления воды, они лишили снабжения водой и временно оккупированные территории,
– подчеркнул министр обороны.
Он подчеркнул, что Украина восстановит всю инфраструктуру и обеспечит мирное население питьевой водой. Но речь идет только о подконтрольных правительству территориях.
Последствия обстрелов оккупантов на Донбассе
Пророссийские боевики на Донбассе уже несколько дней обстреливают населенные пункты. За это время было повреждено более 100 домов мирных жителей. В частности, только в ночь с 19 на 20 февраля и за день 20 числа, в результате обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения оккупанты повредили 22 дома мирных жителей. В частности:
- 14 домов – в селе Новогнатовка;
- 4 – в деревне Победа;
- 1 – в Славном;
- 1 – в поселке городского типа Южный;
- 1 – в Малиновом;
- 1 – в поселке городского типа Луганское.
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