Со стороны ТЭС поднимается густой черный дым

Обстрелы боевиков повредили линии электропередач. Об этом рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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Повреждения на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена,

– заявил Гайдай.

По состоянию на 14:00 марионетки Кремля продолжают обстрелы. На видео с места происшествия виден черный дым, который поднимается в небо. В то же время на фоне слышны звуки обстрелов.

Смотрите видео пожара в Счастье:

Из-за обстрелов боевиков в Счастье приостановили ТЭС: видео

Что известно об обстрелах Счастья

Российские наемники цинично обстреляли Счастье и Врубовку. Люди остались без воды, света и тепла. Спасаясь от обстрелов, они скрылись в бомбоубежищах.

Боевики четыре раза попали в водозабор и обстреляли район распределительных электросетей. Из-за угрозы жизни работники Луганского энергетического объединения покинули рабочие места.

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