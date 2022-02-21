Еще в воскресенье, 20 февраля, боевики обстреляли населённые пункты на линии фронта в Бахмутском районе. Детали рассказал Павел Кириленко – глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации.
Заметьте Люди в бомбоубежищах, а Врубовка и Счастье снова под обстрелом: снаряд попал в АЗС
В Зайцево вражеские снаряды попали в заброшенный жилой дом. Также на хуторе Мироновском оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач.
К счастью, пострадавших нет. Но Зайцево и Мироновский (а это более трех с половиной сотен человек) до сих пор остаются без электричества, потому что ремонтники не могут начать работу без гарантий соблюдения режима тишины,
– заявил Кириленко.
Он также подчеркнул, что это один из многочисленных примеров того, как Россия нарушает минские договоренности.
Луганскую ТЭС остановили
- Боевики обстреляли город Счастье в Луганской области. Вражеские снаряды попали в теплоэлектростанцию. В частности, снаряды повредили линии электропередач
- Сергей Гайдай – глава Луганской облгосадминистрации – сообщил, что станцию остановили.
- Из-за обстрелов Счастья и Врубовки местные жители остались без воды, света и тепла.
- Рабочие Луганского энергетического объединения покинули рабочие места из-за угрозы жизни и здоровью.
Спутники зафиксировали новые войска России возле границы Украины: смотрите видео
Пост Кириленко:
Вчера российские оккупанты обстреляли населенные пункты на линии фронта в Бахмутском районе.
В частности, в Зайцево снаряды попали в заброшенный жилой дом, на хуторе Мироновском – перебили высоковольтную линию электропередач.
К счастью, пострадавших нет. Но Зайцево и Мироновский (а это более трех с половиной сотенчеловек!) до сих пор остаются без электричества, потому что ремонтники не могут начать работу без гарантий соблюдения режима тишины.
Это один из многочисленных примеров того, как Россия в последние дни нарушает минские договоренности.
Требуем от РФ остановить эскалацию и прекратить терроризировать мирное население!