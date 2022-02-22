Постійний представник США при ООН наголосив, що визнання Росією псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР" загрожує міжнародному порядку.
Важливо Україна вимагає скликати Радбез ООН через визнання бойовиків
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США підтримали термінове проведення засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо України. На цьому наполягали не лише Україна, але й інші європейські країни.
Постійний представник США при ООН наголосив, що визнання Росією псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР" загрожує міжнародному порядку.
Важливо Україна вимагає скликати Радбез ООН через визнання бойовиків
Новина доповнюється...