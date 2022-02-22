Напомним, Путин 21 февраля решил признать "независимость" псевдоформирования пророссийских боевиков на оккупированной части украинского Донбасса. Причем даже не указал в указе о "границах" этого признания.

Также напомним Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Украине через несколько часов

Канада осудила Россию

"Канада решительно осуждает признание Россией так называемых "независимых государств" в Украине", – написал глава правительства Канады Джастин Трюдо в твиттере.

Это грубое нарушение суверенитета и международного права. Канада поддерживает Украину и введет экономические санкции,

– добавил он.

И тем более канадцы "отвергают и осуждают российские указы об отправке вооруженных сил в Украину".

Мы всегда поддерживаем суверенитет, территориальную цельность и независимость Украины. Канада и ее союзники будут защищать демократию и волю украинцев,

– подытожил Трюдо.

Владимир Путин решил признать оккупированную часть украинского Донбасса "независимой"

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с циничным заявлением о "созданной Лениным" Украине. Также он подписал указ о признании независимости псевдореспублик на оккупированном Донбассе.

Такое решение Кремля уже вызвало шквал критики со стороны международного сообщества. Президент Украины Владимир Зеленский подготовил обращение к украинцам на этот счет.