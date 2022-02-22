Во время заседания, как отметил 24 канал, очень многие страны выступили в поддержку Украины и осудили действия России. Среди них – США, Великобритания, Франция. Однако они также все еще надеются на диалог и призывают Россию к нему.

Также читайте Мировые столицы бодрствуют, согласовывают санкции против России, – Кулеба

Кислица выступил на Совбезе ООН

На заседании Совбеза выступил и представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Он начал говорить после выступления российского представителя Василия Небензи. И начал эмоционально и сильно:

Теперь я сниму свою медицинскую маску. Я в маске не из-за болезни – мы все вакцинированы против COVID-19. Это из-за вируса, против которого пока нет вакцины. Вируса, бьющего по ООН. Вируса, распространяемого Кремлем.

Затем Кислица объяснил, о чем это он. Как раз накануне, 21 февраля, стало известно, что Владимир Путин решил признать боевиков оккупированной части украинского Донбасса.

С этого дня под ударом все объединенные нации. Под ударом страны, оккупировавшей место в Совбезе ООН. Оккупировавшей часть Грузии в 2008. Оккупировавшей часть Украины в 2014,

– подчеркнул Кислица.

И добавил: "Однако, как отметил президент Владимир Зеленский, международно признанные границы Украины есть и останутся неизменными. Что бы там Россия ни делала".

Также представитель Украины подчеркнул акцент для международного сообщества: своим решением о признании боевиков Россия фактически легализовала свои войска, которые и так уже стоят на украинской земле с 2014 года.

Мы же хотим мира. Мы – на нашей земле. Мы не боимся никого и ничего. Мы никому ничего не должны. И мы не отдадим никому и ничего. В этом нет никакого сомнения,

– сказал дипломат.

И подытожил: "Это не февраль 2014, это февраль 2022. Другая страна, другая армия, и одна цель – мир. Мир в Украине, мир в Европе, мир в мире".

Конечно, в своей речи Кислица призвал Россию отказаться от "старой стратегии по отношению к Украине, основанной на угрозах силой", вернуться к соблюдению принципов ООН, отменить решение о признании боевиков и вернуться за стол переговоров.

Тем временем В России признались, что уже несколько месяцев готовят почву к признанию боевиков.

К слову, Сергей Кислица выступал на заседании Совбеза 17 февраля, которое провели из-за угрозы нового российского вторжения.

Он объяснил, какие последствия может иметь мягкая реакция на агрессию Кремля.

И напомнил, что Россия нарушала все договоренности, учитывая и минские с момента их подписания.

Что нужно знать о выступлении России на Совбезе ООН

Представитель России Василий Небензя (и по совместительству – глава Совбеза) выступил после большинства стран, осуждающих поступок россиян и призывающих к диалогу.

Он сказал, что "оставит выпады без реакций", а затем начал делать выпады сам. Этими выпадами являлись типичные циничные российские заявления. Мол, нужно "заставить Украину прекратить стрелять" (хотя всем известно, что стреляет Россия, а не Украина, которая делает все возможное и сверхвозможное для мира).

Также россиянин пафосно заявил, что решение признать боевиков отвечает стремлениям русского народа. И очень обиделся, что Киев "не готов к диалогу" с представителями оккупированных территорий (напомним, Украина не видит смысла с ними говорить, ведь они не принимают никаких решений и полностью подконтрольны России).

Самое важное о признании Россией боевиков

21 февраля Владимир Путин принял крайне наглое решение – признал боевиков на оккупированном Донбассе и подписал с ними "договор о дружбе". Теперь российские войска могут зайти на нашу территорию официально.

В Украине, однако, убеждены, что такое решение не имеет правовых последствий. Ведь российские войска и так уже на территории Украины 8 лет. Однако и президент, и МИД осудили поступок Путина как шаг к эскалации.

Важно! Совбез ООН собрался на экстренное заседание через Украину и признание Россией боевиков. Самое интересное из выступлений участников читайте в материале 24 канала.