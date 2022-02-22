Своїми діями Володимир Путін заперечив багаторічний наратив Кремля про те, що Росія не є стороною конфлікту. Тепер світ має відреагувати на це.
До теми У "Слузі народу" пропонують розірвати дипломатичні відносини з Росією через рішення Путіна
Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова берлінська стіна?
– наголосив міністр оборони.
Що відомо про визнання бойовиків
- 21 лютого Володимир Путін "легітимізував" своїх маріонеток на окупованому Донбасі. Росія та бойовики навіть підписали договорів про "дружбу", згідно з яким російські військові офіційно увійдуть на окупований Схід України.
- Ба більше очільник Кремля почав відкрито погрожувати Україні.
- Через це президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки. Тепер вона працюватиме 24 на 7.
- Партнери України обурилися через рішення Путіна. Український президент терміново поговорив телефоном з Джо Байденом, Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном та іншими політиками.
- Держави готуються запровадити санкції проти Росії.
- Уночі проти 22 лютого в окупованому Донецьку помітили колони російських танків.
До теми дивіться відео про визнання Путіним фейкових республік на Донбасі:
Повний текст публікації Олексія Резнікова у твітері:
Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР" – Кремль визнав власну агресію проти України. Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова берлінська стіна?