Своїми діями Володимир Путін заперечив багаторічний наратив Кремля про те, що Росія не є стороною конфлікту. Тепер світ має відреагувати на це.

До теми У "Слузі народу" пропонують розірвати дипломатичні відносини з Росією через рішення Путіна

Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова берлінська стіна?
– наголосив міністр оборони.

Що відомо про визнання бойовиків

  • 21 лютого Володимир Путін "легітимізував" своїх маріонеток на окупованому Донбасі. Росія та бойовики навіть підписали договорів про "дружбу", згідно з яким російські військові офіційно увійдуть на окупований Схід України.
  • Ба більше очільник Кремля почав відкрито погрожувати Україні.
  • Через це президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки. Тепер вона працюватиме 24 на 7.
  • Партнери України обурилися через рішення Путіна. Український президент терміново поговорив телефоном з Джо Байденом, Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном та іншими політиками.
  • Держави готуються запровадити санкції проти Росії.
  • Уночі проти 22 лютого в окупованому Донецьку помітили колони російських танків.

До теми дивіться відео про визнання Путіним фейкових республік на Донбасі:

Повний текст публікації Олексія Резнікова у твітері:

Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР" – Кремль визнав власну агресію проти України. Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова берлінська стіна?