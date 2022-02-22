Танки агресора у Донецьку

Журналісти побачили близько 5 танків у колоні на околиці міста. Згодом ще 2 танки проїхалися в іншій частині Донецька.

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Танки з'явилися через кілька годин після того, як Володимир Путін підписав указ про так звану "підтримку миру" на Донбасі. Медійники зазначили, що попередніми днями танків у Донецьку не бачили.

Відео з пересуванням техніки агресора в окупованому місті поширили місцеві мешканці у соцмережах. Вони зазначили, що танки їздили всю ніч.

Дивіться відео пересування танків у Донецьку:

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