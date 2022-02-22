Танки агресора у Донецьку
Журналісти побачили близько 5 танків у колоні на околиці міста. Згодом ще 2 танки проїхалися в іншій частині Донецька.
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Танки з'явилися через кілька годин після того, як Володимир Путін підписав указ про так звану "підтримку миру" на Донбасі. Медійники зазначили, що попередніми днями танків у Донецьку не бачили.
Відео з пересуванням техніки агресора в окупованому місті поширили місцеві мешканці у соцмережах. Вони зазначили, що танки їздили всю ніч.
Дивіться відео пересування танків у Донецьку:
Що передбачає договір про "дружбу" Росії з бойовиками
- Термін так званого договору становитиме 10 років;
- Москва та її найманці разом "охоронятимуть кордони" окупованого Донбасу. Це означає, що на межі підконтрольних українському уряду територій та фейкових республік офіційно перебуватимуть російські військові;
- Росія підтримуватиме фінансову й банкову системи окупантів;
- платіжним засобом на окупованих територіях є рубль;
- бойовики й Кремль спільно використовуватимуть свої "військові бази та інфраструктуру";
- Москва визнаватиме документи, які видаватимуть маріонетки з Донбасу.