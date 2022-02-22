Таке рішення у США ухвалили після визнання Росією бойовиків на Донбасі. Про це у своєму твітері повідомив американський держсекретар Ентоні Блінкен.

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"Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", – пояснив Блінкен.

"Наш дипломатичний ерсонал продовжуватиме підтримувати український народ та український уряд, координуючи дипломатичні зусилля", – додав посадовець.

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