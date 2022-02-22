Танки агрессора в Донецке

Журналисты увидели около 5 танков в колонне на окраине города. Впоследствии еще 2 танка проехались в другой части Донецка.

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Танки появились спустя несколько часов после того, как Владимир Путин подписал указ о так называемой "поддержке мира" на Донбассе. Медийщики отметили, что на днях танков в Донецке не видели.

Видео с передвижением техники агрессора в оккупированном городе распространили местные жители в соцсетях. Они отметили, что танки ездили всю ночь.

Смотрите видео передвижения танков в Донецке:

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