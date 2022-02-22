Отметим, что эти "договоры" уже внесли в Госдуму. Спикер Вячеслав Володин внес их на рассмотрение профильного комитета. Российские СМИ показали текст документов.

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Россия заявила о коварных намерениях

Государство-агрессор планирует заключить договоры с боевиками на Донбассе сроком на 10 лет. Более того, Москва и ее наемники дерзко заявили, что вместе "будут охранять границы" оккупированного Донбасса. Это означает, что на границе подконтрольных украинскому правительству территорий и "квазиобразований" официально будут находиться российские военные.

О чем еще говорится в документах:

общая оборона;

Россия заявила, что будет поддерживать финансовую и банковую системы оккупантов;

платежным средством на оккупированных территориях является рубль;

совместное использование своих "военных баз и инфраструктуры";

Москва будет признавать документы, которые выдают ее наемники.

Договор России о "дружбе с боевиками": читайте полный текст

Актуальные новости:

Обратите внимание! Признав боевиков, Россия фактически вышла из минских соглашений. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Осознание этого ранее подтверждал и Песков.