Зеленский рассказал, что уже провел разговор с Борисом Джонсоном – премьер-министром Великобритании. Далее у украинского лидера запланированы еще как минимум два важных телефонных звонка.

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После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Сейчас как можно скорее готовим обращение,

– сообщил Зеленский.

Далее запланированы разговоры с:

Реджепом Эрдоганом – президентом Турции.

Шарлем Мишелем – президентом Европейского совета

СНБО перешел на работу 24 на 7

Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, цинично "признал" оккупантов на Донбассе. Это решение уже резко осудили в США, ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский экстренно созвал заседание СНБО.

Впоследствии короткий брифинг провел Алексей Данилов. Он заявил, что СНБО переходит в режим работы 24 на 7. Все находятся на своих рабочих местах.

Данилов подчеркнул: "мы четко понимаем, что территория нашей страны – это Крым и все области, входящие в нашу территорию, в соответствии с Конституцией".

Пост Зеленского:

После заседания #СНБО обсудил текущую ситуацию с @BorisJohnson. Сейчас как можно скорее готовим обращение, а затем запланированные разговоры с @eucopresident и @RTErdogan.