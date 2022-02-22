Своими действиями Владимир Путин опроверг многолетний нарратив Кремля о том, что Россия не является стороной конфликта. Теперь мир должен отреагировать на это.

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Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны оградить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая берлинская стена?

– подчеркнул министр обороны.

Что известно о признании боевиков

21 февраля Владимир Путин "легитимизировал" своих марионеток на оккупированном Донбассе. Россия и боевики даже подписали договоры о "дружбе", согласно которым российские военные официально войдут на оккупированный Восток Украины.

Более того, глава Кремля начал открыто угрожать Украине.

Поэтому президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности. Теперь он будет работать 24 на 7.

Партнеры Украины возмутились из-за решения Путина. Украинский президент срочно поговорил по телефону с Джо Байденом, Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном и другими политиками.

Государства готовятся ввести санкции против России.

Ночью на 22 февраля в оккупированном Донецке заметили колонны российских танков.

К теме смотрите видео о признании Путиным фейковых республик на Донбассе:

Полный текст публикации Алексея Резникова в твиттере:

Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" – Кремль признал свою агрессию против Украины. Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны оградить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая берлинская стена?