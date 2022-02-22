Своими действиями Владимир Путин опроверг многолетний нарратив Кремля о том, что Россия не является стороной конфликта. Теперь мир должен отреагировать на это.

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Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны оградить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая берлинская стена?
– подчеркнул министр обороны.

Что известно о признании боевиков

  • 21 февраля Владимир Путин "легитимизировал" своих марионеток на оккупированном Донбассе. Россия и боевики даже подписали договоры о "дружбе", согласно которым российские военные официально войдут на оккупированный Восток Украины.
  • Более того, глава Кремля начал открыто угрожать Украине.
  • Поэтому президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности. Теперь он будет работать 24 на 7.
  • Партнеры Украины возмутились из-за решения Путина. Украинский президент срочно поговорил по телефону с Джо Байденом, Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном и другими политиками.
  • Государства готовятся ввести санкции против России.
  • Ночью на 22 февраля в оккупированном Донецке заметили колонны российских танков.

К теме смотрите видео о признании Путиным фейковых республик на Донбассе:

Полный текст публикации Алексея Резникова в твиттере:

Кремль не признал самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" – Кремль признал свою агрессию против Украины. Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны оградить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая берлинская стена?