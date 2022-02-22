Содержание заявления и санкций будет скоординировано с союзниками и партнерами. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на Белый дом.
Важное заявление Никого не боимся и ничего не отдадим: Кислица выступил на Совбезе ООН
За признание боевиков: США и союзники готовят новые санкции против России
Соединенные Штаты Америки намерены уже 22 февраля объявить о новых санкциях против России – в ответ на признание Кремлем "независимости" псевдореспублик на оккупированном украинском Донбассе.
- Вашингтон также координирует свое ожидаемое заявление с союзниками и партнерами.
- Однако пока о содержании его и возможных санкций информации не поступало.
Что в России думают о том, какие именно получат санкции
Как написали в РБК, по мнению российских специалистов, США применят умеренный пакет санкций.
- Там могут быть некоторые ограничения против нескольких банков, дополнительные ограничения на экспорт технологических продуктов, секторальные санкции в сфере металлургии и энергетики.
- Возможны меры и против отдельных политиков и должностных лиц, а также ограничения по обслуживанию государственного долга.
Еще несколько краеугольных заявлений по антироссийским санкциям:
- Глава МИД Кулеба заявил, что "мировые столицы бодрствуют, и согласовывают санкции против России".
- Япония планирует ограничить экспорт высоких технологий в Россию.
- Канада же осудила указы Путина об отправке войск в Украину и тоже пообещала санкции.
Посмотрите также Обращение Владимира Зеленского по ситуации на Донбассе