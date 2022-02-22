В случае полномасштабного вторжения японцы наложат ограничения на экспорт передовых технологий в Россию. Могут ввести также и санкции в финансовом секторе.
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Санкции против России готова ввести и Япония
Японцы готовы ограничить экспорт в Россию передовых технологий, учитывая полупроводники и технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.
Правительство страны также рассматривает возможность введения санкций против России и в финансовом секторе.
Причина такого шага – угроза нового масштабного вторжения россиян на территорию Украины.
Однако следует заметить, что:
- Объемы экспорта высоких технологий из Японии в Россию не велики.
- И даже в японском правительстве понимают, что скорее всего россияне просто будут покупать их в Китае.
А между тем:
- В СМИ появилась информация, что японское министерство иностранных дел попросило граждан немедленно покинуть Украину.
- А Канада объявила о намерении ввести санкции против России, тогда как США уже ввели – запретили торговлю с боевиками.
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