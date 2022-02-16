Чрезвычайный и полномочный украинский посол в японской стране Сергей Корсунский облачился в традиционные самурайские доспехи. Соответствующее фото он обнародовал в соцсетях.
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Мы знаем, за что боремся, знает ли Россия,
– отметил дипломат.
Посол Украины в Японии оделся самураем / Фото из твиттера Сергея Корсунского
День единения в Украине: коротко
- Иностранные СМИ писали, что новое вторжение России на территорию Украины может начаться 16 февраля. Тревожные прогнозы не сбылись, а наше государство отметило первый День единения.
- Алексей Резников подчеркнул, что ничего неожиданного вблизи украинских границ не произошло.
- Владимир Зеленский указал, что радоваться пока рано. Так как войска агрессора до сих пор находятся на линии разграничения. По его словам, ситуация контролируемая, но веских изменений – не видно.
Текст публикации Сергея Корсунского:
Мы знаем, за что боремся, а знает ли Россия.