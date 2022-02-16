Чрезвычайный и полномочный украинский посол в японской стране Сергей Корсунский облачился в традиционные самурайские доспехи. Соответствующее фото он обнародовал в соцсетях.

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Мы знаем, за что боремся, знает ли Россия,

– отметил дипломат.



Посол Украины в Японии оделся самураем / Фото из твиттера Сергея Корсунского

День единения в Украине: коротко

Иностранные СМИ писали, что новое вторжение России на территорию Украины может начаться 16 февраля. Тревожные прогнозы не сбылись, а наше государство отметило первый День единения.

Алексей Резников подчеркнул, что ничего неожиданного вблизи украинских границ не произошло.

Владимир Зеленский указал, что радоваться пока рано. Так как войска агрессора до сих пор находятся на линии разграничения. По его словам, ситуация контролируемая, но веских изменений – не видно.

Важно! В условиях угрозы со стороны России Вооруженные Силы Украины готовы стать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!

Текст публикации Сергея Корсунского:

Мы знаем, за что боремся, а знает ли Россия.