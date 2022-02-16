Надзвичайний і повноважний український посол в японській країні Сергій Корсунський вдягнувся в традиційні самурайські обладунки. Відповідне фото він оприлюднив у соцмережах.

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Ми знаємо, за що боремося, а чи знає Росія,

– зазначив дипломат.



Посол України в Японії одягнувся самураєм / Фото з твітера Сергія Корсунського

День єднання в Україні: коротко

Іноземні ЗМІ писали, що нове вторгнення Росії на територію України може розпочатися уночі 16 лютого. Тривожні прогнози не збулися, а наша держава відзначила перший День єднання.

Олексій Резніков наголосив, що нічого неочікуваного поблизу українських кордонів не сталося.

Володимир Зеленський вказав, що радіти поки рано. Адже війська агресора досі перебувають біля лінії розмежування. З його слів, ситуація контрольована, але вагомих змін – не видно.

Важливо! В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!

Текст публікації Сергія Корсунського:

Ми знаємо, за що боремося, а чи знає Росія.