Японский премьер при разговоре призвал российского президента к дипломатии и деэскалации конфликта. Путин со своей стороны настоял, что все должно произойти именно так, как того хочет Россия.
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Япония за дипломатию
Фумио Кисида рассказал вождю Кремля, что Япония выступает против применения силы и будет продолжать следить за российско-украинским конфликтом с "серьезной обеспокоенностью".
Он также пообещал, что Япония, инициировавшая телефонные переговоры, продолжит упорные дипломатические усилия по ослаблению напряженности.
Путин заверил японского лидера, что Россия не намерена вторгаться в Украину. В то же время Кисида в ответ предупредил о санкциях G7 в случае, если он не выполнит обещание.
Ситуация в Украине очень напряженная. Если мы позволим изменить статус-кво силой, это пошлет неверный сигнал не только Европе, но и Азии и остальному миру.
– заметил после переговоров премьер-министр Японии.
У России своя "правда"
Свою версию переговоров также распространил официальный сайт российского президента. Там отметили, что Путин рассказал о работе над "гарантиями безопасности" от США и НАТО, потому что этот вопрос будто бы интересовал Кисиду.
Кроме того, на сайте отмечают, что Путин рассказал свое видение того, каким образом должна закончиться российско-украинская война, в очередной раз назвав ее "внутриукраинским конфликтом".
По мнению российского президента, это должно произойти путем выполнения минских соглашений, а также договоренностей, достигнутых в ходе нормандских встреч.
Зеленский и Путин могут провести встречу
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 февраля предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу.
- Похожие предложения звучали и раньше, а обе стороны отвечали, что вроде бы не против. Впрочем, отмечали: важен не сам факт встречи, а потенциальные ее результаты и последствия.
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