Вероятность полномасштабного вторжения уменьшилась после 17 февраля, когда российские наемники устроили новое обострение на Донбассе. Такое мнение в эфире высказал министр иностранных дел в 2014 – 2019 годах.

Все, что вы могли пропустить Цинические обстрелы детского сада и лицея: все, что известно об обострениях на Донбассе

Многоходовка Путина

Павел Климкин убежден, что российский президент никогда не будет действовать предсказуемо. Когда он пойдет на масштабную операцию, обязательно это скроет, а не будет готовиться к этому такими обстрелами.

Сегодня Станицу Луганскую и Врубовку обстреляли вражеские гаубицы и минометы снарядами запрещенного калибра. Это свидетельствует, что Путин сознательно "поднял ставки", чтобы привлечь внимание к происходящему на оккупированной территории, где, якобы, "планируется наступление ВСУ",

– считает дипломат.

Еще одной провокацией Владимира Путина, по словам экс-главы МИД, было обращение Госдумы, в котором его просят легитимизировать боевики. Этот документ дает вождю Кремля сразу два козыря.

"Он хотел показать себя миротворцем: "видите, есть еще хуже сегодня в России, а я вроде бы на этом фоне держу позицию". И теперь его то Макрон просит, то Шольц как-то по-человечески себя вести. А во-вторых, Дума дала Путину пистолет с крючком, и он на этот крючок может надавить", – заявил эксминистр.

Он также прокомментировал минские соглашения. Дипломат убежден, что они никогда не будут реализованы, что позволит Путину признать "независимость" временно оккупированных территорий и завести туда "голубые шлемы".

Я считаю, что в ближайшие дни у нас вероятность больших действий со стороны Путина снизилась, но 100% давление будет подниматься. И осень тоже будет очень непростой,

– резюмировал Павел Климкин.

Обострение на фронте 17 февраля

Российские наемники 17 февраля устроили на Донбассе едва ли не самое большое обострение за последние несколько лет, а начали все с детского сада. В результате обстрела получили контузии трое его работников. К счастью, дети не пострадали.

В общей сложности боевики по состоянию на 22 часа вечера устроили 50 обстрелов на Донбассе. Из них 39 – с применением запрещенного вооружения.

Кроме трех работников детсада, подвергшихся контузиям, один военный получил ранение, а еще один – боевое травмирование. Также в результате обстрелов пострадали еще двое гражданских.

Стоит увидеть: Эвакуация детей из обстрелянного детского сада – смотрите видео