Пейн зазначила, що засуджує дії Володимира Путіна щодо визнання бойовиків на Донбасі. Вона запевнила, що Австралія солідарна з США, Європейським Союзом та всіма, хто підтримує суверенітет України.

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Закрили тимчасово

Очільниця МЗС сказала, що готова оголошувати Росії швидкі та жорсткі санкції. Їх спрямують проти головних фізичних та юридичних осіб окупантів. За її словами, наразі безпека австралійців та офіційних осіб є пріоритетом влади.

У зв'язку з підвищеним ризиком австралійським чиновникам наказали покинути Україну. Наше посольство та операції у Львові тимчасово закриті,

– сказала Пейн.

Консульство США у Львові

Американський держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що дипломати вдень працюватимуть у Львові та надаватимуть екстрені консульські послуги, але їхатимуть ночувати до Польщі. Таке рішення Блінкен ухвалив після визнання незалежності бойовиків Росією.

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