Пейн отметила, что осуждает действия Владимира Путина по признанию боевиков на Донбассе. Она заверила, что Австралия солидарна с США, Европейским Союзом и всеми, кто поддерживает суверенитет Украины.
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Закрыли временно
Глава МИД сказала, что готова объявлять России скорые и жесткие санкции. Их направят против главных физических и юридических лиц оккупантов. По ее словам, безопасность австралийцев и официальных лиц является приоритетом власти.
В связи с повышенным риском австралийским чиновникам приказали покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове временно закрыты.
– сказала Пейн.
Консульство США во Львове
Американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что дипломаты днем будут работать во Львове и предоставлять экстренные консульские услуги, но ночевать будут в Польше. Такое решение Блинкен принял после признания независимости боевиков Россией.
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