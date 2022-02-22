Пейн отметила, что осуждает действия Владимира Путина по признанию боевиков на Донбассе. Она заверила, что Австралия солидарна с США, Европейским Союзом и всеми, кто поддерживает суверенитет Украины.

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Закрыли временно

Глава МИД сказала, что готова объявлять России скорые и жесткие санкции. Их направят против главных физических и юридических лиц оккупантов. По ее словам, безопасность австралийцев и официальных лиц является приоритетом власти.

В связи с повышенным риском австралийским чиновникам приказали покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове временно закрыты.

– сказала Пейн.

Консульство США во Львове

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что дипломаты днем ​​будут работать во Львове и предоставлять экстренные консульские услуги, но ночевать будут в Польше. Такое решение Блинкен принял после признания независимости боевиков Россией.

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