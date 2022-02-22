Прийти к консульству призвали в 23:30 21 февраля. Целью протеста было заявить, что украинцы будут защищать свое государство.

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Как состоялась акция

Протест длился примерно 40 минут. В нем приняли участие несколько десятков человек. Речь идет о ветеранах российско-украинской войны, общественных активистах и волонтерах.

Митингующие пели повстанческие песни с флагами в руках. Они держали плакаты с такими надписями: "Верим в ВСУ", "Путин – х**ло", "Достоинство и свобода – спасение Украины и смерть России! Борьба продолжается!", "Над примирением работают ВСУ".

После завершения акции люди приклеили плакаты к воротам консульства России. На акции также были патрульные полицейские.

Львовяне протестовали перед консульством России: смотрите видео

Что с консульством России во Львове

Генеральное консульство России во Львове сообщило 21 февраля, что не будет принимать граждан.

На сайте посольства заявили, что это якобы произошло из-за усиления эпидемиологической безопасности. Помимо этого, причиной является оптимизация штата по аналогии с правительствами западных стран.

Ранее, 15 февраля, сообщали о том, что Нацгвардия охраняет консульство России во Львове. По информации Львовской ОГА, охрану усилили во всех дипломатических учреждениях области.