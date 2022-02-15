Журналисты канала 24 связались для подтверждения информации с представительницей Западного ОТО Нацгвардии Алиной Новиковой. Пресс-офицер отметила, что Нацгвардия действительно перешла на усиленный вариант несения службы, как и полиция.

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Ужесточение службы касается как охраны общественного порядка, так и охраны объектов. Во Львовской ОГА сообщили, что охрану усилили во всех дипломатических учреждениях области. В этот список входит и Генконсульство России.

Консульство никуда не переезжало

НВ пишет, что консульство страны-агрессора на улице Левицкого во Львове действительно входит в список усиленно охраняемых объектов усиленно. Также СМИ сообщили, что учреждение якобы не вывозило своих дипломатов из города. Мол, сейчас они работают в обычном режиме.

Очередь под консульством 14 февраля / Фото "Твоє місто"

Это подтверждает материал издания "Твоє місто". Оно писало, что под консульством 14 февраля была живая очередь людей, по списку заходивших на прием. Однако по наблюдениям местных журналистов, там в охране было только три гвардейца – 2 на входе и 1 обходит территорию.

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Представители России отключили телефоны

Однако дозвониться в консульство, чтобы подробнее узнать о графике – невозможно. На сайте учреждения указано, что телефонная связь у них полностью отключена "по независящим от Генерального консульства причинам". Однако конкретно причины ничего не сказано.

24 канал уже направил туда официальный запрос. Но ответа на него нет и представительство России не сообщало, менялся ли режим его работы.



Объявление на сайте консульства России во Львове / Скриншот 24 канала

Почему и как готовится Львов

Западные СМИ сообщили, что 16 февраля может произойти полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины. Мэр Львова Андрей Садовый также комментировал ужесточение охраны.

Он отметил, что, прежде всего, это касается объектов критической инфраструктуры города. Ведь вполне возможно, что попытаются совершить разные диверсии. Также он отмечал, что провели ряд других важных подготовок на случай чрезвычайных ситуаций. В частности увеличили запасы медикаментов и предусмотрели возможность отключения электричества в Водоканале.

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