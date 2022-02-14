Чтобы осуществить полномасштабное вторжение в Украину с достаточно интенсивным периодом боевых действий и удержанием больших территорий, России необходимо задействовать минимум 200 тысяч сухопутных войск.
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Что происходит у границ Украины
В настоящее время у границ с Украиной – чуть больше 140 тысяч личного состава ВС РФ.
Если же предположить, что вторжение таки состоится в ближайшее время, то это будет полуограниченный контингент сухопутных войск с поддержкой других родов войск, в полной мере не обеспечивающий полного контроля оперативной обстановки по всем линиям фронта.
Фактически, это будет бессмысленная и малоэффективная для России авантюра, которая выльется в колоссальные человеческие потери.
Разумеется, для России цена человеческой жизни – копейки, но то, что в результате такой кровавой авантюры она потеряет сотни и даже тысячи единиц боеспособной техники, которая для нее на вес золота – это для Кремля неприемлемо!
У Путина недостаточно сил для наступления на Украину / Фото Getty Images
Важно Вторжения России в Украину не будет ни сейчас, ни в этом году
Погода против
В таких условиях проводит наступательные действия гусеничной и колесной техникой крайне затруднительно, и продвижение оккупационных войск будет тормозить уже не столько артиллерия и сопротивление обороняющейся стороны, сколько – болото.
Важно понимать, что в ближайшее время серьезного промерзания грунта не стоит ожидать и если предположить, что Россия не станет действовать как минимум до доведения своей группировки до 200 тысяч человек, то и тут будет фальстарт.
Почему? Потому, что раньше весны, когда погода начнет радовать не только набухающими почками, но и дождями, она эту группировку не сможет собрать. Таким образом, имеется целый ряд факторов, говорящих о том, что в ближайшее время очередного российского вторжения в Украину не состоится. Конечно, это не уменьшает степень угрозы, но это, по крайней мере, позволяет более критично смотреть на происходящие вещи.
К сожалению, на сегодняшний день, многие подвергаются паническим настроениям. И если в некоторых аспектах жизни панка не играет существенной роли, то в ряде – очень даже. Например, в области экономики.
А то обещания ввести губительные санкции в случае вторжения это, конечно, хорошо, но экономика Украины уже страдает, от российского бряцанья оружием у наших границ, то есть – агрессия уже осуществляется.
Но это уже другая тема для разговора.
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