Соответствующее обращение мэр Львова записал на фоне вероятного нападения России на Украину. Садовый рассказал, как будет функционировать город в случае отключения электричества.

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Садовый рассказал, как город подготовился на случай дестабилизации

Андрей Садовый вспомнил, что самое популярное слово последних дней – это "тревожность". Мэр Львова пояснил, что "паника и недоверие является таким же мощным элементом гибридной войны, как пули или "грады".

Именно поэтому должны быть сильными и делать все необходимое для защиты.

Сейчас нашей основной задачей является обеспечение жизнедеятельности города: поставки воды, электроэнергии, надлежащая медицинская помощь, связь и другие важные вещи. Делаем все для того, чтобы быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации,
– заявил Садовый.

В частности мэр Львова объяснил, что:

  • в случае полного отключения электроснабжения, Львов "будет жить", ведь уже выстроена система, что даст возможность обеспечивать санитарный объем воды каждый день для общины города;
  • в городе увеличили запасы крови, имеют трехмесячный запас медикаментов и перевязочных материалов;
  • обследовали все инженерные сети, чтобы каждое медучреждение имело запасы воды и альтернативные источники энергии (речь идет о дизель-генераторах);
  • все коммунальные предприятия обеспечены дизель-генераторами.

Мэр Львова призвал быть готовыми отражать атаки врага

Андрей Садовый также вспомнил об оповещении и необходимости четкой координации. Именно поэтому во Львове:

  • помогают силам территориальной обороны;
  • открыли рекрутинговый центр, где можно записаться и пройти обучение;
  • организовывают обучение по стрелковому делу и оказанию домедицинской помощи.

Мэр Львова также пояснил, что мы все в разных городах и маленьких населенных пунктах должны быть готовы отражать угрозы и атаки врага, в том числе и информационные.

Андрей Садовый об обеспечении Львова на случай дестабилизации – смотрите видео

"Я убежден, что мы с честью пройдем этот непростой период и мы победим", – заверил Садовый.

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