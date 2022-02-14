Соответствующее обращение мэр Львова записал на фоне вероятного нападения России на Украину. Садовый рассказал, как будет функционировать город в случае отключения электричества.

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Садовый рассказал, как город подготовился на случай дестабилизации

Андрей Садовый вспомнил, что самое популярное слово последних дней – это "тревожность". Мэр Львова пояснил, что "паника и недоверие является таким же мощным элементом гибридной войны, как пули или "грады".

Именно поэтому должны быть сильными и делать все необходимое для защиты.

Сейчас нашей основной задачей является обеспечение жизнедеятельности города: поставки воды, электроэнергии, надлежащая медицинская помощь, связь и другие важные вещи. Делаем все для того, чтобы быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации,

– заявил Садовый.

В частности мэр Львова объяснил, что:

в случае полного отключения электроснабжения, Львов "будет жить", ведь уже выстроена система, что даст возможность обеспечивать санитарный объем воды каждый день для общины города;

каждый день для общины города; в городе увеличили запасы крови, имеют трехмесячный запас медикаментов и перевязочных материалов;

обследовали все инженерные сети, чтобы каждое медучреждение имело запасы воды и альтернативные источники энергии (речь идет о дизель-генераторах);

все коммунальные предприятия обеспечены дизель-генераторами.

Мэр Львова призвал быть готовыми отражать атаки врага

Андрей Садовый также вспомнил об оповещении и необходимости четкой координации. Именно поэтому во Львове:

помогают силам территориальной обороны;

открыли рекрутинговый центр, где можно записаться и пройти обучение;

организовывают обучение по стрелковому делу и оказанию домедицинской помощи.

Мэр Львова также пояснил, что мы все в разных городах и маленьких населенных пунктах должны быть готовы отражать угрозы и атаки врага, в том числе и информационные.

Андрей Садовый об обеспечении Львова на случай дестабилизации – смотрите видео

"Я убежден, что мы с честью пройдем этот непростой период и мы победим", – заверил Садовый.

Последние новости о предполагаемом нападении России

11 февраля СМИ написали, что Россия может напасть на Украину 16 февраля.

14 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока не видят, что широкомасштабное наступление России может происходить то ли 16, то ли 17 числа.

В этот же день, 14 февраля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил украинцев, что Россия не нападет на нашу территорию в ближайшее время. Ведь войск у границ Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

Зеленский обратился из-за возможного нападения России 16 февраля – смотрите видео