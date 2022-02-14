Відповідне звернення мер Львова записав на тлі ймовірного нападу Росії на Україну. Садовий розповів, як функціонуватиме місто у випадку відключення електрики.

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Садовий розповів, як місто підготувалось на випадок дестабілізації

Андрій Садовий пригадав, що найпопулярніше слово останніх днів – це "тривожність". Мер Львова пояснив, що "паніка і недовіра є таким же потужним елементом гібридної війни, як кулі чи "гради".

Саме тому маємо бути сильними та робити все необхідне для захисту.

Зараз нашим основним завданням є забезпечення життєдіяльності міста: постачання води, електроенергії, належна медична допомога, комунікація та інші важливі речі. Робимо все для того, щоб бути готовими до будь-якої надзвичайної ситуації,

– заявив Садовий.

Зокрема мер Львова пояснив, що:

у разі повного відключення електропостачання, Львів "буде жити", адже вже вибудувана система, що дасть можливість забезпечувати санітарний об'єм води кожного дня для громади міста;

кожного дня для громади міста; у місті збільшили запаси крові, мають трьохмісячний запас медикаментів та перев'язочних матеріалів;

обстежили всі інженерні мережі, щоб кожна медустанова мала запаси води та альтернативні джерела енергії (мовиться про дизель-генератори);

всі комунальні підприємства забезпечені дизель-генераторами.

Мер Львова закликав бути готовими відбивати атаки ворога

Андрій Садовий також пригадав про оповіщення та необхідність чіткої координації. Саме тому у Львові:

допомагають силам територіальної оборони;

відкрили рекрутинговий центр, де можна записатись й пройти вишкіл;

оргінізовують вишкіл щодо стрілецької справи та наданню домедичної допомоги.

Мер Львова також пояснив, що ми всі у різних містах та маленьких населених пунктах маємо бути готові відбивати загрози та атаки ворога, зокрема й інформаційні.

Андрій Садовий про забезпечення Львова на випадок дестабілізації – дивіться відео

"Я переконаний, що ми з честю пройдемо цей непростий період та ми переможемо", – запевнив Садовий.

Останні новини щодо ймовірного нападу Росії

11 лютого ЗМІ написали, що Росія може напасти на Україну 16 лютого.

14 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі не вбачають, що широкомасштабний наступ Росії може відбуватись чи то 16, чи то 17 числа.

У цей же день, 14 лютого, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив українців, що Росія не нападе на нашу територію найближчим часом. Адже військ біля кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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