Відповідне звернення мер Львова записав на тлі ймовірного нападу Росії на Україну. Садовий розповів, як функціонуватиме місто у випадку відключення електрики.

Зауважте Не маємо боятися, – Епіфаній закликав не панікувати через можливий наступ Росії

Садовий розповів, як місто підготувалось на випадок дестабілізації

Андрій Садовий пригадав, що найпопулярніше слово останніх днів – це "тривожність". Мер Львова пояснив, що "паніка і недовіра є таким же потужним елементом гібридної війни, як кулі чи "гради".

Саме тому маємо бути сильними та робити все необхідне для захисту.

Зараз нашим основним завданням є забезпечення життєдіяльності міста: постачання води, електроенергії, належна медична допомога, комунікація та інші важливі речі. Робимо все для того, щоб бути готовими до будь-якої надзвичайної ситуації,
– заявив Садовий.

Зокрема мер Львова пояснив, що:

  • у разі повного відключення електропостачання, Львів "буде жити", адже вже вибудувана система, що дасть можливість забезпечувати санітарний об'єм води кожного дня для громади міста;
  • у місті збільшили запаси крові, мають трьохмісячний запас медикаментів та перев'язочних матеріалів;
  • обстежили всі інженерні мережі, щоб кожна медустанова мала запаси води та альтернативні джерела енергії (мовиться про дизель-генератори);
  • всі комунальні підприємства забезпечені дизель-генераторами.

Мер Львова закликав бути готовими відбивати атаки ворога

Андрій Садовий також пригадав про оповіщення та необхідність чіткої координації. Саме тому у Львові:

  • допомагають силам територіальної оборони;
  • відкрили рекрутинговий центр, де можна записатись й пройти вишкіл;
  • оргінізовують вишкіл щодо стрілецької справи та наданню домедичної допомоги.

Мер Львова також пояснив, що ми всі у різних містах та маленьких населених пунктах маємо бути готові відбивати загрози та атаки ворога, зокрема й інформаційні.

Андрій Садовий про забезпечення Львова на випадок дестабілізації – дивіться відео

"Я переконаний, що ми з честю пройдемо цей непростий період та ми переможемо", – запевнив Садовий.

Останні новини щодо ймовірного нападу Росії

Зеленський звернувся через можливий напад Росії 16 лютого – дивіться відео