Журналісти 24 каналу зв'язалися для підтвердження інформації з представницею Західного ОТО Нацгвардії Аліною Новіковою. Пресофіцерка зазначила, що Нацгвардія справді прийшла на посилений варіант несення служби, як і поліція.

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Посилення служби стосується як охорони громадського порядку, так і охорони об'єктів. У Львівській ОДА повідомили, що охорону посили у всіх дипломатичних установах області. До цього переліку входить і Генконсульство Росії.

Консульство нікуди не переїжджало

НВ пише, що консульство країни-агресора на вулиці Левицького у Львові справді входить до списку об'єктів, які охороняють посилено. Також ЗМІ повідомило, що установа нібито не вивозила своїх дипломатів із міста. Мовляв, наразі вони працюють у звичному режимі.



Черга під консульством 14 лютого / Фото "Твоє місто"

Це підтверджує матеріал видання "Твоє місто". Воно писало, що під консульством 14 лютого була жива черга людей, які по списку заходили на прийом. Проте за спостереженнями місцевих журналістів, там в охороні було лише три гвардійці – 2 на вході та 1 обходить територію.

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Представники Росії відключили телефони

Проте додзвонитися до консульства, щоб детальніше дізнатись про графік – неможливо. На сайті установи вказано, що телефонний зв'язок у них повністю відключений "по независящим от Генерального консульства причинам". Однак конкретно про причини нічого не сказано.

Наразі 24 канал вже надіслав туди офіційний запит. Але відповіді на нього немає та представництво Росії не повідомляло, чи якось змінювався режим його роботи.





Оголошення на сайті консульства Росії у Львові / Скриншот 24 каналу

Чому та як готується Львів

Західні ЗМІ повідомили, що 16 лютого може трапитися повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України. Мер Львова Андрій Садовий також коментував посилення охорони.

Він зазначив, що передусім це стосується об'єктів критичної інфраструктури міста. Адже цілком можливо, що спробують скоїти різні диверсії. Також він зазначав, що провели й ряд інших важливих підготовок на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, збільшили запаси медикаментів і передбачили можливість відключення електрики у Водоканалі.

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