Садовий наголосив, що можуть траплятися нештатні ситуації. Мер Львова зауважив: дуже важливо сьогодні мислити й передбачати можливі атаки ворога та унеможливлювати їх. Аби не було паніки, має бути чітка координація.
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Ми прекрасно розуміємо, що ворогу потрібна дезорганізація, дестабілізація, дестабілізація. Тому можуть бути різні диверсійні групи, можуть бути нештатні ситуації,
– наголосив мер Львова.
Своє звернення мер Львова підсумував словами: пильність – це те, що нам сьогодні потрібно. Це наші міста, це наша країна, тому ми переможемо.
Львів готовий до різного розвитку подій
- Садовий запевнив, що Львів готовий до різного розвитку подій.
- Вже вибудувана система, яка дозволить Львову жити у разі повного відключення електропостачання. Окрім того, у місті збільшили запаси крові, мають тримісячний запас медикаментів та матеріалів для перев'язки.
- Усі комунальні підприємства забезпечені дизель-генераторами.
- Також обстежили всі інженерні мережі. Кожна медустанова матиме запаси води та альтернативні джерела енергії.
Звернення Садового до львів'ян: дивіться відео