Чиновник из администрации американского президента отметил, что Байден не давал главе Кремля никаких обещаний относительно невступления Украины в Альянс.

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Байден не обещал Путину "мораторий" на вступление Киева в НАТО

Во время заседания российского совбеза 21 февраля Путин сказал, что Байден в разговоре с ним якобы допустил возможность введения моратория на вступление Украины в Альянс.

В Белом доме в ответ подчеркнули, что США до сих пор привержены политике открытых дверей НАТО, позиция страны на этот счет не изменилась. В то же время, как Байден говорил до этого, никто не ожидает вступления Украины в Альянс в ближайшее время.

"Вероятность того, что Украина станет членом НАТО в ближайшем будущем, невелика, учитывая большую работу, которую ей надо сделать в плане демократии", – говорил американский лидер ранее.

Напомним, Кремль очень боится возможного вступления Украины в Альянс, а также любого взаимодействия страны с организацией.

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