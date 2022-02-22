Чиновник из администрации американского президента отметил, что Байден не давал главе Кремля никаких обещаний относительно невступления Украины в Альянс.
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Байден не обещал Путину "мораторий" на вступление Киева в НАТО
Во время заседания российского совбеза 21 февраля Путин сказал, что Байден в разговоре с ним якобы допустил возможность введения моратория на вступление Украины в Альянс.
В Белом доме в ответ подчеркнули, что США до сих пор привержены политике открытых дверей НАТО, позиция страны на этот счет не изменилась. В то же время, как Байден говорил до этого, никто не ожидает вступления Украины в Альянс в ближайшее время.
"Вероятность того, что Украина станет членом НАТО в ближайшем будущем, невелика, учитывая большую работу, которую ей надо сделать в плане демократии", – говорил американский лидер ранее.
Напомним, Кремль очень боится возможного вступления Украины в Альянс, а также любого взаимодействия страны с организацией.
Требования России о "нерасширении" НАТО: что известно
- Вопрос вступления Киева в НАТО всегда беспокоил Владимира Путина. Однако в декабре 2021 года он решился выдвинуть США и самому Альянсу ультиматум, который назвал "гарантией безопасности" для России. У нем есть требование о нерасширении НАТО путем присоединения Украины.
- На этот счет состоялось много переговоров. В итоге Москва получила категорический отказ. Международное сообщество убеждено, что решение о вступлении или невступлении Украины в НАТО должны решать только Киев и страны-участницы организации, а не Россия. В то же время Путину такой ответ не нравится.
- В Кремле неоднократно заявляли о якобы угрозе членства Украины в НАТО. Среди "аргументов" называли и то, что Альянс якобы хочет напасть на Россию. Хотя на самом деле агрессия идет лишь с одной стороны – Москвы.