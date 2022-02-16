Пропагандистка в своем телеграм-канале обнародовала фрагмент видео с учений украинских военных, сообщает 24 канал. Кадры Скабеевой не понравились, более того – они ее испугали.

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Скабеева испугалась военных НАТО в Украине

Военные с нашивками Польши, Латвии, Эстонии, Грузии и Британии вместе с Зеленским наблюдают за репетицией отражения российского вторжения,

– подписала она видео.

А потом задала вопрос: "Тоже агрессора будут останавливать?".

Напомним, в Москве панически боятся любого взаимодействия Киева и НАТО. Владимир Путин даже выдвинул Западу требование, чтобы Украине не позволили стать частью альянса. К сожалению для главы Кремля, международное сообщество ответило отказом.

Зеленский посетил военные учения ВСУ: коротко

Владимир Зеленский 16 февраля приехал на Ровненщину и проверил, как проходят учения ВСУ на границе с Беларусью. В частности, президент осмотрел оружие, которое Украине предоставили международные партнеры.

Подразделения стреляли в технику и личный состав воображаемого врага во время его наступления. В учебном бою применяли, в частности, боевую авиацию, украинские и иностранные беспилотные авиационные комплексы. Например, Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, "Стугна-П", "Корсар", NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

Ознакомившись с работой оперативного состава, украинский лидер отметил высокий уровень подготовки военнослужащих.

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