Пропагандистка у своєму телеграм-каналі оприлюднила фрагмент відео з тренувань українських військових, повідомляє 24 канал. Кадри Скабєєвій не сподобалися, ба більше – вони її злякали.

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Скабєєва злякалась військових НАТО в Україні

Військові з нашивками Польщі, Латвії, Естонії, Грузії та Британії разом із Зеленським спостерігають за репетицією відбиття російського вторгнення,

– підписала вона відео.

А тоді поставила запитання: Теж агресора зупинятимуть?".

Нагадаємо, у Москві панічно бояться будь-якої взаємодії Києва та НАТО. Володимир Путін навіть висунув Заходу вимогу, аби Україні не дозволили стати частиною Альянсу. На жаль для глави Кремля, міжнародна спільнота відповіла відмовою.

Зеленський відвідав військові навчання ЗСУ: коротко

Володимир Зеленський 16 лютого приїхав на Рівненщину та перевірив, як відбуваються навчання ЗСУ на кордоні з Білоруссю. Зокрема, президент оглянув зброю, яку Україні надали міжнародні партнери.

Підрозділи стріляли у техніку й особовий склад уявного ворога під час його наступу. У навчальному бою застосовували, зокрема, бойову авіацію, українські та іноземні безпілотні авіаційні комплекси. Наприклад, Bayraktar ТВ2, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, "Стугна-П", "Корсар", NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

Ознайомившись з роботою оперативного складу, український лідер відзначив високий рівень підготовки військовослужбовців.

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