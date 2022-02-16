Пропагандистка у своєму телеграм-каналі оприлюднила фрагмент відео з тренувань українських військових, повідомляє 24 канал. Кадри Скабєєвій не сподобалися, ба більше – вони її злякали.
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Скабєєва злякалась військових НАТО в Україні
Військові з нашивками Польщі, Латвії, Естонії, Грузії та Британії разом із Зеленським спостерігають за репетицією відбиття російського вторгнення,
– підписала вона відео.
А тоді поставила запитання: Теж агресора зупинятимуть?".
Зеленський відвідав військові навчання ЗСУ: коротко
Володимир Зеленський 16 лютого приїхав на Рівненщину та перевірив, як відбуваються навчання ЗСУ на кордоні з Білоруссю. Зокрема, президент оглянув зброю, яку Україні надали міжнародні партнери.
Підрозділи стріляли у техніку й особовий склад уявного ворога під час його наступу. У навчальному бою застосовували, зокрема, бойову авіацію, українські та іноземні безпілотні авіаційні комплекси. Наприклад, Bayraktar ТВ2, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, "Стугна-П", "Корсар", NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.
Ознайомившись з роботою оперативного складу, український лідер відзначив високий рівень підготовки військовослужбовців.
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