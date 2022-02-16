В інтерв'ю Матвієнко у кращих традиціях російської пропаганди згадала і про "братній народ", і про "зв'язок тисячами ниток".

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Голова Ради Федерації сказала, що Росія нібито "готова на все, щоб війни з Україною не було – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра".

Для нас навіть сама думка про війну – абсолютна дикість. Звичайно, зараз відносини між нашими країнами, м'яко кажучи, переживають не найкращі часи. Проте я вірю, що будь-яку проблему можна врегулювати мирно, дипломатичними засобами, політичним шляхом,

– додала Матвієнко.

Вражає, але вона щиро переконана, що об'єктивних підстав для звинувачення Росії в агресивних намірах немає. На її думку, певні сили в США та на Заході загалом прагнуть втягнути Україну у війну з Росією. також вона згадала і про військову допомогу, яку Україна отримує від інших країн. За словами Матвієнко, у такий спосіб "НАТО розпочав військове освоєння території України".

Зверніть увагу! Україна отримує військову допомогу на тлі загрози нового вторгнення Росії в Україну. Про це американські ЗМІ говорять ще з осені 2021 року. Ця зброя потрібна нашим ЗСУ, щоб захистити українські землі від ворога, який у 2014 році окупував Крим та вдерся на Донбас.

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Матвієнко заявила, що Росія не кине одних у біді жителів Донецької та Луганської народних республік у разі вторгнення на їхню територію української армії.

"У невизнаних республіках живе багато тисяч російських громадян. Очевидно, що у разі вторгнення Збройних сил України ми їх у біді не кинемо, в образу не дамо", – сказала вона.

Зауважимо, що окуповані території Донецької та Луганської областей, які наразі контролюють проросійські бойовики, Росія повноцінно своїми не вважає. Однак і українськими ці території, на думку окупантів, нібито не є. А днями Держдума ухвалила звернення до Володимира Путіна про визнання бойовиків на Донбасі.