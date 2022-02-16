Аргументація у Киви, як зауважив 24 канал, відверто дивна. Тоді він хотів захищати Україну, у 2014, і навіть зазнав двох контузій (за його словами). А тепер, мовляв, не хоче – бо це більше "не така країна".

Нагадаємо Кива попросив Росію "звільнити Україну", але там відповіли, що "війна неможлива"

Кива заявив, що не повертатиметься з Іспанії – на заваді "дві контузії"

Українські ЗМІ дізналися, що на тлі загрози нового масштабного нападу Росії низка бізнесменів та політиків з України виїхали. Зокрема, виїхав і Ілля Кива – до Іспанії (цей чоловік, нагадаємо, відомий численними українофобськими та проросійськими заявами, а ще й членством в ОПЗЖ).

У телеграм-каналі Кива записав трихвилинне відео для своїх підписників, у якому заявив, що повертатися не хоче. Мовляв, послухав відеозвернення Президента України Володимира Зеленського щодо російської загрози – і не повірив.

Кива заявив, що вже навоювався – у 2014. Мовляв, тоді зазнав дві контузії, та все марно, бо, як виявилося, воював "проти власного народу" (типовий проросійський наратив, до слова).

Не моя війна. Американська. Не буду я тебе захищати, Зеленський. І не буду я за тебе, г***у, віддавати своє життя. Бо коли я у 2014 мав дві контузії, ти в цей час х*** по роялю возив,

– от таку "політичну" та "патріотичну" позицію висловився чинний, зауважимо, народний депутат України.

Що наговорив Кива – дивіться у відео з його телеграм-каналу:

Ще трохи новин про російську пропаганду цього ж дня:

До слова, Держдума підтримала звернення до Путіна про легітимізацію бойовиків