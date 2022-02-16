Аргументация у Кивы, как заметил 24 канал, откровенно удивительна. Тогда он хотел защищать Украину, в 2014, и даже получил две контузии (по его словам). А теперь, мол, не хочет – потому что это больше "не такая страна".

Напомним Кива попросил Россию "освободить Украину", но там ответили, что "война невозможна"

Кива заявил, что не будет возвращаться из Испании – мешают "две контузии"

Украинские СМИ узнали, что на фоне угрозы нового масштабного нападения России ряд бизнесменов и политиков из Украины уехали. В частности, уехал и Илья Кива – в Испанию (этот мужчина, напомним, известен многочисленными украинофобскими и пророссийскими заявлениями, а еще и членством в ОПЗЖ).

В своем телеграм-канале Кива записал трехминутное видео для подписчиков, в котором заявил, что возвращаться не хочет. Мол, послушал видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского по поводу российской угрозы – и не поверил.

Кива заявил, что уже воевал – в 2014. Мол, тогда получил две контузии, но все бесполезно, потому что, как оказалось, воевал "против собственного народа" (типичный пророссийский нарратив, к слову).

Не моя война. Американская. Не буду тебя защищать, Зеленский. И не буду я за тебя, г***у, отдавать свою жизнь. Потому что когда я в 2014 имел две контузии, ты в это время х*** по роялю возил

– вот такую ​​"политическую" и "патриотическую" позицию выразил действующий, заметим, народный депутат Украины.

Что наговорил Кива – смотрите в видео из его телеграм-канала:

Еще немного новостей о российской пропаганде в этот же день: