Представитель партии Шария в Одесском горсовете Илья Фрейман возмутился созывом внеочередного заседания 15 февраля. Он заявил, что вероятное нападение России – это фейки и пиар-программа Владимира Зеленского.

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Скандал на заседании

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в Украине День единства. Праздник был назначен на 16 февраля, чтобы показать единство украинцев против агрессии России.

В связи с этим во время внеочередного заседания в Одесской мэрии возле каждого депутатского места поставили флажки Украины. Такое проявление патриотизма устроило не всех.

Пророссийский депутат возмутился из-за украинских флажков: смотрите видео

В частности, публичный скандал устроил депутат от партии Шария Илья Фрейман, который заявил, что все "прогибаются под пиар-программу Зеленского".

"Не пули убивают людей, а низкое медобслуживание и соцобеспечение. Что это за пафос, раздали всем флажки, а с реальными проблемами, а не фейками, мы не боремся", – заявил Фрейман.

Скандал с пророссийским депутатом в Одесском горсовете: смотрите видео

Почему собрали заседание

На внеочередной сессии Одесского горсовета рассматривался вопрос изменений в бюджет. Депутатам предлагали выделить деньги на обеспечение гражданской защиты и территориальной обороны.

Не все коллеги Ильи Фреймана разделили его пророссийскую позицию касательно "фейкового" наступления России. К слову, депутат от партии Шария сослался на российское МИД относительно отвода их войск от границ Украины.

Другие одесские депутаты подчеркнули, что ситуация 15 февраля в сессионном зале показала отношение каждого и к государственному флагу, и к Родине. Свою позицию Фрейману предложили показать во время голосования, а также научиться правильно себя вести.

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