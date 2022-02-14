В подтверждение своих слов нардеп обнародовала выдержки из документов Богдана Малеваного. Сразу в ряде источников указано, что у него есть российское гражданство.
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Информация о гражданстве России
По словам Ирины Фриз, соответствующая информация к ней поступила от патриотических избирателей. Она убеждена, что назначение на руководящую должность человека, имеющего российское гражданство, угрожает нацбезопасности Украины.
Информацию о гражданстве обнаружили небезразличные граждане / Фото из фейсбука Ирины Фриз
"Прошу считать это депутатским обращением в Службу безопасности Украины с требованием провести немедленную спецпроверку", – заявила народный депутат.
Сразу в нескольких базах данных у него обнаружили гражданство России / Фото из фейсбука Ирины Фриз
Политик потом написала и отдельное обращение к СБУ. Документ она обнародовала на своей странице в соцсетях.
Нардеп написала заявление в СБУ по поводу депутата ОПЗЖ из Харькова / Фото из фейсбука Ирины Фриз
Депутат просит проверить гражданство Богдана Малеваного/ Фото из фейсбука Ирины Фриз
Малеваный все отрицает
Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Богдан Малеваный отрицает все обвинения. Он заявил, что у него нет российского гражданства.
В комментарии Суспільному он подчеркнул, что впервые слышит подобные упреки. Он заверил, что никаких заявлений о смене гражданства не писал.
"Я являюсь гражданином Украины, живу в Украине, никаких других гражданств не получал", – подчеркнул Малеваный.
Что известно о харьковском депутате
Согласно официальной информации на сайте Харьковского областного совета, Богдан Малеваный родом из Артемовска в Донецкой области. Изучал право в университете имени Ярослава Мудрого, получил степень магистра.
Кроме того, депутат получил квалификацию аналитика по вопросам финансово-экономической безопасности в Донецком национальном техническом университете.
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Работал юрисконсультом в аутсорсинговой компании "Бриллиант", начальником отдела таможенных оформлений в "Артвайнере". В 2020 году стал директором представительства Института экспертно-технических решений в строительстве на Харьковщине. С ноября 2020 года занимает должность директора филиала Укргосстройэкспертизы в Харьковской области.
Политическую карьеру начал в октябре 2020 года. Богдан Малеваный стал депутатом Харьковского облсовета VIII созыва от ОПЗЖ.