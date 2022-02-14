На підтвердження своїх слів нардепка оприлюднила витяги з документів Богдана Мальованого. Одразу в кількох джерелах вказано, що у нього є російське громадянство.

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Інформація про громадянство Росії

За словами Ірини Фріз, відповідна інформація до неї надійшла від патріотичних виборців. Вона переконана, що призначення на керівну посаду людини, що має російське громадянство, загрожує нацбезпеці України.



Інформацію про громадянство виявили небайдужі громадяни / Фото з фейсбуку Ірини Фріз

"Прошу вважати це депутатським зверненням до Служби безпеки України з вимогою здійснити негайну спецперевірку", – заявила народна депутатка.



Одразу в кількох базах даних у нього виявили громадянство Росії / Фото з фейсбуку Ірини Фріз

Політикиня згодом написала й окреме звернення до СБУ. Документ вона оприлюднила на своїй сторінці в соцмережах.



Нардепка написала заяву в СБУ щодо депутата ОПЗЖ з Харкова / Фото з фейсбуку Ірини Фріз



Депутатка просить перевірити громадянство Богдана Мальованого / Фото з фейсбуку Ірини Фріз

Мальований усе заперечив

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Богдан Мальований відкинув усі звинувачення. Він заявив, що не має російського громадянства.

У коментарі Суспільному він наголосив, що вперше чує подібні закиди. Він запевнив, що жодних заяв на зміну громадянства не писав.

"Я є громадянином України, живу в Україні, ніяких інших громадянств не отримував", – підкреслив Мальований.

Що відомо про харківського депутата

Згідно з офіційною інформацією на сайті Харківської обласної ради, Богдан Мальований родом з Артемівська на Донеччині. Вивчав право в університеті імені Ярослава Мудрого, здобув ступінь магістра.

Окрім цього, депутат отримав кваліфікацію аналітика з питань фінансово-економічної безпеки в Донецькому національному технічному університеті.

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Працював юрисконсультом в аутсорсинговій компанії "Діамант", начальником відділу митних оформлень у "Артвайнері". 2020 року став директором представництва Інституту експертно-технічних рішень у будівництві на Харківщині. З листопада 2020 року обіймає посаду директора філії Укрдержбудекспертизи в Харківській області.

Політичну кар'єру розпочав у жовтні 2020 року. Богдан Мальований став депутатом Харківської облради VIII скликання від ОПЗЖ.