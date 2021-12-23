Дані показують, що вперше російський паспорт Пономарьов отримав у 2003 році в Рибновському районі Рязанської області. Підставою для отримання статусу громадянина Росії став так званий обмін.
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Щоб отримати паспорт, мав жити у Росії 5 років
Підпис Пономарьова стоїть у супровідній заяві. Там у пункті про наявність іноземного громадянства вказано умову для отримання російського паспорта. Згідно із нею, Пономарьов мав безперервно проживати на території Росії не менше 5 років.
У 45 років нардепу, згідно із законами країни-окупантки, паспорт йому замінили на новий. Зробили це у тому ж Рибновському районі Рязанської області у 2007 році, нардеп спеціально подав нову заяву.
Те, що Пономарьов має новий російський паспорт підтверджує і сайт Головного управління з питань міграції МВС Росії. Там дані його попереднього паспорта відображаються як недійсні через "заміну на новий", а нового документа серед недійсних немає.
Розслідування виявило у нардепа російський паспорт: дивіться відео
Що каже проросійський нардеп
Олександр Пономарьов не одразу зізнався розслідувачам, що таки має російський паспорт. Мовляв, це було ще за радянських часів і паспорт анулювали.
По-моєму 1986 рік, це ще було до розділення країни,
– зазначив депутат.
Втім, коли розслідувачі показали члену фракції ОПЗЖ витяги про його російські документи, то Пономарьов змінив думку. Він зробив вигляд, що начебто сам паспорт не забирав. А тоді сказав, що може і забирав, але не пам'ятає і не знає, чи є документ.
Депутат також сказав, що вважав паспорт анульованим і не знає, чи він дійсний. Водночас не зміг пояснити, з якою метою у 2003 році подав документи на російське громадянство.
"Ні разу не користувався паспортом"
За останні 15 років я був там всього лише раз і то: зі своїм українським паспортом і на будівельній виставці,
– запевнив депутат.
Водночас офіційні дані, які знайшли журналісти, стверджують протилежне. Згідно із ними, за останні 15 років Олександр Пономарьов щонайменше чотири рази приїжджав до Росії. Востаннє це було у лютому 2017 року.
Російські паспорти в українців
- Україна не визнає російські паспорти, які насильно видали українцям на окупованих територіях. Тому на цих людей не поширюються положення закону про множинне громадянство.
- Водночас захисник молодіжної збірної України та донецького Шахтаря Марк Мампассі може отримати російське громадянство. Футболістом цікавляться одразу три клуби з Росії.
- Скандальний Ілля Кива робив чергову обурливу заяву. Так, нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" пожалкував, що не має російського громадянства.