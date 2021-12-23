Дані показують, що вперше російський паспорт Пономарьов отримав у 2003 році в Рибновському районі Рязанської області. Підставою для отримання статусу громадянина Росії став так званий обмін.

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Щоб отримати паспорт, мав жити у Росії 5 років

Підпис Пономарьова стоїть у супровідній заяві. Там у пункті про наявність іноземного громадянства вказано умову для отримання російського паспорта. Згідно із нею, Пономарьов мав безперервно проживати на території Росії не менше 5 років.

У 45 років нардепу, згідно із законами країни-окупантки, паспорт йому замінили на новий. Зробили це у тому ж Рибновському районі Рязанської області у 2007 році, нардеп спеціально подав нову заяву.

Те, що Пономарьов має новий російський паспорт підтверджує і сайт Головного управління з питань міграції МВС Росії. Там дані його попереднього паспорта відображаються як недійсні через "заміну на новий", а нового документа серед недійсних немає.

Розслідування виявило у нардепа російський паспорт: дивіться відео

Що каже проросійський нардеп

Олександр Пономарьов не одразу зізнався розслідувачам, що таки має російський паспорт. Мовляв, це було ще за радянських часів і паспорт анулювали.

По-моєму 1986 рік, це ще було до розділення країни,

– зазначив депутат.

Важливо! В новітній історії паспорт громадянина Росії вперше з’явився у 1997 році, а до цього на її території діяв паспорт громадянина СРСР.

Втім, коли розслідувачі показали члену фракції ОПЗЖ витяги про його російські документи, то Пономарьов змінив думку. Він зробив вигляд, що начебто сам паспорт не забирав. А тоді сказав, що може і забирав, але не пам'ятає і не знає, чи є документ.

Депутат також сказав, що вважав паспорт анульованим і не знає, чи він дійсний. Водночас не зміг пояснити, з якою метою у 2003 році подав документи на російське громадянство.

"Ні разу не користувався паспортом"

За останні 15 років я був там всього лише раз і то: зі своїм українським паспортом і на будівельній виставці,

– запевнив депутат.

Водночас офіційні дані, які знайшли журналісти, стверджують протилежне. Згідно із ними, за останні 15 років Олександр Пономарьов щонайменше чотири рази приїжджав до Росії. Востаннє це було у лютому 2017 року.

Російські паспорти в українців