На все свій час, – Кива

Політик записав відео у якому заявив, що Служба безпеки України розпочала щодо нього перевірку. Мовляв, правоохоронці аналізують його контакти з росіянами.

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За словами Киви, працівники СБУ перевіряють, чи є у нього куратори або ж політтехнологи з Росії. Крім того, правоохоронці встановлюють наявність у нардепа громадянства країни-агресора.

Хочу офіційно заявити СБУ, що, на жаль, в мене немає російських кураторів. На жаль, немає російських політтехнологів та, на жаль, немає російського громадянства. Мабуть, на все свій час, або ж наразі я добре справляюся і без цього,

– заявив нардеп.

Дивіться відео чергової скандальної заяви Киви:

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу вже звернулися у СБУ для підтвердження цієї інформації. Наразі ми очікуємо на офіційний коментар служби.

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