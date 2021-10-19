Всему свое время, – Кива

Политик записал видео, в котором заявил, что Служба безопасности Украины начала в отношении него проверку. Мол, правоохранители анализируют его контакты с россиянами.

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По словам Кивы, работники СБУ проверяют, есть ли у него кураторы или политтехнологи из России. Кроме того, правоохранители устанавливают наличие у нардепа гражданства страны-агрессора.

Хочу официально заявить СБУ, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов. К сожалению, нет российских политтехнологов, и, к сожалению, нет российского гражданства. Наверное, всему свое время, или же сейчас я хорошо справляюсь и без этого,

– заявил нардеп.

Смотрите видео очередного скандального заявления Кивы:

Обратите внимание! Журналисты 24 канала уже обратились в СБУ для подтверждения этой информации. Сейчас мы ожидаем официальный комментарий службы.

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