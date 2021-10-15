Более того, он считает, что все нардепы следующего года поздравят Путина с праздником. Такое заявление Илья Кива сделал в эфире одного из телеканалов.
Кстати Наркоманское животное, – бойцы ВСУ с передовой ответили Киве на приветствие для Путина
"Правитель, который диктует свои правила"
По словам Ильи Киви, фракция ОПЗЖ не возражала против того, чтобы он поздравил Путина.
Нардеп назвал страну-агрессора "одним из крупнейших экономических партнеров Украины". Он считает, что необходимо садиться с ней за стол переговоров и искать точки соприкосновения. Путин же для него – правитель мирового уровня.
Я считаю, что этот человек записан в историю как мировой правитель, который на сегодняшний день диктует миру свои правила. И это может действительно вызвать уважение,
– сказал Кива.
Кива убежден, что "в следующем году Путина будет поздравлять вся Верховная Рада".
Кива поздравил Путина с днем рождения
- Нардеп от ОПЗЖ 7 октября записал видеопоздравление для Путина.
- Он на фоне украинского флага выражал восхищение президенту страны-агрессора.
- Кива на видео сказал, что Путин якобы "пишет новую историю славянского мира и славянского единства".
- Общество возмутил такой поступок Киви. Украинские бойцы, которые ежедневно рискуют жизнью в войне с Россией, записали ему достойный ответ.