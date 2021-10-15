Ба більше, він вважає, що усі нардепи наступного року привітають Путіна зі святом. Таку заяву Ілля Кива зробив в ефірі одного з телеканалів.
До речі Наркоманська тварина, – бійці ЗСУ з передової відповіли Киві на привітання для Путіна
"Правитель, який диктує свої правила"
За словами Іллі Киви, фракція ОПЗЖ не заперечувала проти того, щоб він привітав Путіна.
Нардеп назвав країну-агресорку "одним з найбільших економічних партнерів України". Він вважає, що необхідно сідати з нею за стіл переговорів і шукати точки дотику. Путін же для нього – правитель світового рівня.
Я вважаю, що ця людина записана в історію як світовий правитель, який на сьогоднішній день диктує світу свої правила. І це може дійсно викликати повагу,
– сказав Кива.
Кива переконаний, що "наступного року Путіна вітатиме вся Верховна Рада".
Кива привітав Путіна з днем народження
- Нардеп від ОПЗЖ 7 жовтня записав відеопривітання для Путіна.
- Він на тлі українського прапора висловлював захоплення президенту країни-агресорки.
- Кива на відео сказав, що Путін нібито "пише нову історію слов'янського світу та слов'янської єдності".
- Суспільство обурив такий вчинок Киви. Українські бійці, які щодня ризикують життям у війні з Росією, записали йому палку відповідь.