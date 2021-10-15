Ба більше, він вважає, що усі нардепи наступного року привітають Путіна зі святом. Таку заяву Ілля Кива зробив в ефірі одного з телеканалів.

До речі Наркоманська тварина, – бійці ЗСУ з передової відповіли Киві на привітання для Путіна

"Правитель, який диктує свої правила"

За словами Іллі Киви, фракція ОПЗЖ не заперечувала проти того, щоб він привітав Путіна.

Нардеп назвав країну-агресорку "одним з найбільших економічних партнерів України". Він вважає, що необхідно сідати з нею за стіл переговорів і шукати точки дотику. Путін же для нього – правитель світового рівня.

Я вважаю, що ця людина записана в історію як світовий правитель, який на сьогоднішній день диктує світу свої правила. І це може дійсно викликати повагу,

– сказав Кива.

Кива переконаний, що "наступного року Путіна вітатиме вся Верховна Рада".

Кива привітав Путіна з днем народження