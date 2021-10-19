Во время встречи Вадим Рабинович уже традиционно пожаловался московским кураторам на украинскую власть, а также заверил, что никакой измены в таких его поездках нет.
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Рабинович в Москве
Прошла встреча в Москве с заместителем руководителя АП России Дмитрием Козаком! Я довел до Дмитрия Николаевича позицию нашей партии по ключевым вопросам внешней и внутренней политики! Работаем дальше! Нас не сломать!
– написал политик в фейсбуке.
Кроме того, в пророссийской партии отметили, что никакой измены в таких поездках нет. Мол, во время одной из таких удалось договориться о покупке у России газа на "выгодных для Украины условиях".
"Да, делегация "ОПЗЖ" ездила в Москву, поскольку мы понимаем, что представителей нынешней власти там видеть не хотят. Да, мы договорились с российской стороной о цене на газ 173 долларов за метр кубический. Скажите, какое преступление против Украины мы осуществили?" – заявил Вадим Рабинович.
Поездки пророссийских политиков в Москву
- На протяжении всей российско-украинской войны пророссийские политики с "Оппозиционной платформы – За жизнь" регулярно летали в Москву. Правда, ни разу украинская власть их на это не уполномочила, поэтому они летают исключительно как частные лица.
- Тем не менее, партия регулярно производит вокруг этих поездок собственную пиар-компанию. Якобы они – "единственные в Украине, кто еще может общаться с представителями Кремля".
- Обычно делегации ОПЗЖ ездили в Москву во главе с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Впрочем, кум Владимира Путина сейчас находится под домашним арестом по подозрению в государственной измене.