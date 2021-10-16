Более того, в видео Кива фигурирует с предметом, похожим на боевой автомат. Напомним, этот господин является действующим народным депутатом Украины от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь".

К слову Кива заявил, что в следующем году Путина с днем рождения поздравит вся Верховная Рада

Автоматы и салюты: новое странное видео от Ильи Кивы о Степане Бандере

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива 15 октября записал видео, в котором решил сообщить украинцам о своем отношении к Степану Бандере.

Дело в том, что именно в этот день 1959 года одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века убили в Мюнхене в Германии генты КГБ.

С тех пор прошло 62 года, однако имя Бандеры не дает покоя до сих пор россиянам, которые пытаются продвигать тезис про "один народ", и, конечно, таким пророссийским политикам, как Илья Кива.

Нардеп в видео, опубликованном в своем телеграм-канале, завил, что он лично является "лидером антифашистского движения в Украине". А Степан Бандера – "предатель родины и пособник нацистов".

А чтобы придать своим словам хоть какой-то вес, Кива выпустил очередь из автомата. В то же время на заднем плане за спиной нардепа запустили салют .

Этот случай – далеко не единственный в биографии Кивы, за который украинцам может быть стыдно. Да вот буквально на днях: