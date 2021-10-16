Ба більше, у відео Кива фігурує з предметом, схожим на бойовий автомат. Нагадаємо, цей пан є чинним народним депутатом України від проросійської "Опозиційної платформи – За життя".

До слова Кива заявив, що наступного року Путіна з днем народження привітає вся Верховна Рада

Автомати й салюти: нове дивне відео від Іллі Киви про Степана Бандеру

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива 15 жовтня записав відео, у якому вирішив повідомити українцям про своє ставлення до Степана Бандери.

Річ у тім, що саме цього дня 1959 року одного з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття вбили у Мюнхені в Німеччині агенти КДБ.

Відтоді минуло 62 роки, а проте ім'я Бандери не дає спокою досі росіянам, які намагаються просувати тезу про "адін народ", і, звісно, таким проросійським політикам, як Ілля Кива.

Нардеп у відео, опублікованому у своєму телеграм-каналі, завив, що він особисто є "лідером антифашистського руху в Україні". А Степан Бандера – "зрадник батьківщини та пособник нацистів".

А щоб додати своїм словам бодай якоїсь ваги, Кива випустив чергу з автомата. Водночас на задньому плані за спиною нардепа запустили салют.

Цей випадок – далеко не єдиний у біографії Киви, за який українцям може бути соромно. Та ось буквально днями: