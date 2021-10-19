Під час зустрічі Вадим Рабінович вже традиційно поскаржився московським кураторам на українську владу, а також запевнив, що жодної зради в таких його поїздках немає.

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Рабінович у Москві

Пройшла зустріч в Москві з заступником керівника АП Росії Дмитром Козаком! Я довів до Дмитра Миколайовича позицію нашої партії щодо ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики! Працюємо далі! Нас не зламати!

– написав політик у фейсбуці.

Крім того, у проросійській партії відзначили, що жодної зради в таких поїздках немає. Мовляв, під час однієї з таких вдалося домовитися про купівлю в Росії газу на "вигідних для України умовах".

"Так, делегація "ОПЗЖ" їздила в Москву, оскільки ми розуміємо, що представників нинішньої влади там бачити не хочуть. Так, ми домовилися з російською стороною про ціну на газ 173 доларів за метр кубічний. Скажіть, який злочин проти України ми здійснили?" – заявив Вадим Рабінович.

Поїздки проросійських політиків у Москву