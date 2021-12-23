Данные показывают, что впервые российский паспорт Пономарев получил в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области. Основанием для получения статуса гражданина России стал так называемый обмен.

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Чтобы получить паспорт, должен был жить в России 5 лет

Подпись Пономарева стоит в сопроводительном заявлении. Там в пункте о наличии иностранного гражданства указано условие для получения российского паспорта. Согласно ему, Пономарев должен был непрерывно проживать на территории России не менее 5 лет.

В 45 лет нардепу, согласно законам страны-оккупантки, паспорт заменили на новый. Сделали это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году, нардеп специально подал новое заявление.

То, что Пономарев имеет новый российский паспорт, подтверждает и сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России. Там данные его предыдущего паспорта отображаются как недействительные из-за "замены на новый", а нового документа среди недействительных нет.

Расследование выявило у нардепа российский паспорт: смотрите видео

Что говорит пророссийский нардеп

Александр Пономарев не сразу признался расследователям, что все же имеет российский паспорт. Мол, это было еще в советское время и паспорт аннулировали.

По-моему, 1986 год, это еще было до разделения страны,

– отметил депутат.

Важно! В новейшей истории паспорт гражданина России впервые появился в 1997 году, а до этого на ее территории действовал паспорт гражданина СССР.

Впрочем, когда расследователи показали члену фракции ОПЗЖ выдержки о его российских документах, то Пономарев изменил мнение. Он сделал вид, что вроде бы сам паспорт не забирал. А тогда сказал, что может и забирал, но не помнит и не знает, есть ли документ.

Депутат также сказал, что считал паспорт аннулированным и не знает, действителен ли он. В то же время не смог объяснить, с какой целью в 2003 году подал документы на российское гражданство.

"Ни разу не пользовался паспортом"

За последние 15 лет я был там всего лишь раз и то со своим украинским паспортом и на строительной выставке,

– заверил депутат.

В то же время официальные данные, которые нашли журналисты, утверждают обратное. Согласно им, за последние 15 лет Александр Пономарев по меньшей мере четыре раза приезжал в Россию. Последний раз это было в феврале 2017 года.

Российские паспорта у украинцев