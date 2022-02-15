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Санкції про "НАШ" – не сюрприз

На порядку денному було кілька питань:

як завжди – загроза російського вторгнення в Україну;

їхні навчання біля наших кордонів;

військова допомога, яка надходить нам від союзників;

збільшення кількості тероборони;

місія в Іраку;

санкції проти телеканалу "НАШ".

Для нас вони точно не стали сюрпризом. Однак тих, хто ходить на цей медіамайданчик як до себе додому, вони здивували. Адже де це таке бачено, щоб канал закривали за протилежний від президента погляд.

"Далеко не секрет, що у нас різне суспільство. Якщо ми хочемо жити з розумінням і прийняттям один одного, повинні мати бажання хоч десь видихнути. Дайте мені можливість мати свою думку, дивитися телеканали, розмовляти російською мовою, відстоювати свій погляд", – мовили на телеканалі.

Цю тезу підхопили, до речі, і інші інтернет-ресурси. Однак чомусь тільки ті, які мають закінчення "ру". Бо українським новинним сайтам все зрозуміло було ще кілька років тому – що це за канал і які тези на ньому просувають.

Аби зрозуміти, що це був за "НАШ" погляд, достатньо переглянути кілька шматків з їхніх ефірів.

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Що говорили в ефірах каналу

"Понад 3 тисячі цивільних загинуло. Вони мають батьків, дітей, друзів. Від (рук – 24 канал) другої сторони конфлікту – Збройних сил та добровольчих батальйонів", – заявляв Євген Мураєв на каналі.

Микола Азаров говорив: "Війни з Росією немає, агресії немає, закону формально немає. То проти кого ви використовуєте Збройні сили?".



На телеканалі "НАШ" – тільки маніпуляції / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Окрім цього, в ефір вмикали представників бойовиків, щоб вони могли сказати, як їм там живеться під таким "нестерпним тиском" наших Збройних сил. А також – роздумів на тему, чому журналісти Reuters можуть поїхати на окупований Схід і дізнатися правду у Дениса Пушиліна, а ми – ні.

Ефір каналу містив тільки маніпуляції

Зі свідомих (чи то ні) маніпуляцій і складається весь ефір "НАШого" каналу. Бо українські журналісти і зараз, і вчора, і рік тому могли та можуть вільно поїхати на окуповану територію.

Зауважу! Вони лишень мають це зробити через українські пункти пропуску. До речі, журналісти міжнародних видань потрапили туди зі сторони Росії, що власне і обурило наше МЗС.

Адже це порушення усіх норм і правил українського законодавства. Якби їх взяли там у полон, це нам би потім довелося б їх звідти витягати, обмінювати і просити за них у Путіна.

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Найголовніше проблема полягає в тому, що якщо я або хтось із моїх колег поїде туди, то ми навряд чи повернемось. Однак ведучим і журналістам з протилежним поглядом і чаю наллють, і хлібом з сіллю зустрінуть. Певно, ще й із вітерцем позиціями покатають, як свого часу Пореченкова.

Чому саме зараз

Вважаю, що на питання "За що?" я відповіла. Однак на запитання "Чому зараз?" однозначної відповіді не можу дати. Можливо, тому, що зараз – найкращий час, щоб щось робити.

Можливо, тому, що до того, як ввести санкції, їх про це неодноразово попереджали. Однак правильні висновки не зробили.

Телеканал неодноразово попереджали

Лише 2021 року були щонайменше три таких попереджень. Перший страйк прилетів від Нацради після програми з експрем'єром Миколою Азаровим, який в ефірі "НАШ":

заперечував очевидне – участь у війні на Донбасі Росії;

покладав відповідальність за збройну агресію на ЗСУ, яким ми з вами завдячуємо тим, що ця "московська пліснява" свого часу не поширилась на всю територію України.



Азаров в ефірі телеканалу "НАШ" заперечував очевидне / Фото 24 каналу

Азаров тоді говорив, а ведучі не заважали висловлювати йому протилежну позицію. За це канал заплатив 105 тисяч гривень штрафу. Цікаво, чи компенсував Азаров їм ці втрати.

Протилежна позиція Симоненка

У серпні 2021 року канал дістав з якихось "анналів" телефон Петра Симоненка, щоб надати йому час для висловлення своєї протилежної позиції про "державну фашизацію".

А також – про православну церкву, яку він назвав розкольниками. Адже його позиція може бути протилежною, а ми, на думку Симоненка, обрати протилежний від Росії шлях розвитку церкви не мали права.

Прилетіло і за Лукаш

Наступного разу "НАШому" прилетіло за Олену Лукаш. Ще одна особлива гостя чи то майже співведуча ефірів з протилежним від здорового глузду поглядом, яка, здається, прописалась у них на постійній основі. Особливо після того, як закрили 112, NewsOne і ZIK.



Канал неодноразово штрафували за висловлювання Лукаш / Фото з особистого сайту Олени Лукаш

За її висловлювання канал також неодноразово штрафували. Однак це ж не привід не кликати Лукаш в ефір або ж звернути її увагу на висловлювання. Краще ж ще раз обговорити в ефірі тему зовнішнього управління Україною.

"До влади прийшли ті, хто думає, що їм море по коліно. Ми постійно апелюємо до великого брата, який спостерігає за нами. "Слуги" постійно кажуть, що цього зовнішнього управління немає", – сказала телеведуча Діана Панченко.

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Відмінність між 112, NewsOne, ZIK і "НАШ" таки є. Перші три і похідні від них ("Перший незалежний" та UkrLive) закрили за статтею про фінансування тероризму (їхніми власниками).

А "НАШ" – за зверненням СБУ та після того, як на сайті Офісу Президента з'явилась відповідна петиція, яка доволі швидко зібрала необхідні 25 тисяч для її розгляду президентом.